Giro, Caltagirone si veste di rosa, Wellens beffa tutti sul traguardo

Festa grande a Caltagirone per l’arrivo della quarta tappa del 101° Giro d’Italia. L’arrivo è stato posizionato in via Torre dei Genovesi dopo un finale di tappa molto impegnativo e dopo 198 chilometri decisamente mossi.

Ha vinto il belga Tim Wellens, mentre l'australiano Rohan Dennis ha conservato la maglia rosa.

FESTA GRANDE A CATANIA PER LA PARTENZA

Folla ai lati del percorso anche perché le scuole sono state chiuse così come molti uffici. Da due giorni a Caltagirone si respirava aria di festa con moltissimi visitatori e con i colori rosa sempre più predominanti sia nelle vetrine, sia nei diversi angoli, sia nel monumento simbolo, la Scala di Santa Maria del Monte, dove è stata allestita l’Infiorata con il logo di un ciclista in onore al Giro.

Bandiere palestinesi sono state sventolate nella zona del traguardo di Caltagirone, in zona San Giorgio, per protestare contro la partenza da Israele venerdì scorso. Già stamattina una protesta contro il Governo israeliano era stata inscenata a Catania, in via Etnea, da dove è scattata la prima tappa in terra italiana. Era dovuta intervenire la polizia per evitare che i manifestanti invadessero la sede stradale, impedendo il passaggio dei corridori.

Il sindaco di Catania ha invece dedicato la tappa a Candido Cannavò: «Una magnifica giornata da dedicare allo storico direttore della Gazzetta dello Sport. Sono convinto anch’io come Cannavò che il Giro sia un pezzo della Storia d’Italia. A straordinari campioni come Fausto Coppi, Gino Bartali, che ispirò a Paolo Conte un’indimenticabile canzone, e a Vittorio Adorni, al quale ho avuto il piacere di stringere la mano qualche istante fa». Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco dedicando dal palco del Teatro Greco Romano di Catania la prima tappa italiana del Giro d’Italia numero 101 alla memoria dello storico direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò. «C'è un pezzo della vita di tutti noi, della nostra gioventù - ha aggiunto Bianco - in quel colore rosa della maglia, nella fatica delle salite e nelle entusiasmanti volate sulle due ruote. Momenti epici da ricordare per sempre».