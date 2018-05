Basket femminile, finale scudetto: alla Passalacqua la gara 3

RAGUSA - La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto 76-59 la Famila Wuber Schio nella gara 3 della finale scudetto accorciando la serie e portando sul 2-1 per le venete la finale per l’assegnazione del tricolore. Hamby tra le siciliane con 11 punti la top scorer della sua squadra, 11 per Zandalasini e Macchi per Schio. Giovedì 10 gara 4 ancora a Ragusa.