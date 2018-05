Vettel,Montmelò grande sfida per vetture

ROMA, 9 MAG - ''E' una pista interessante, ci sono rettilinei per sorpassare e una zona interna con curve lente e veloci, ed è anche una grande sfida per la macchina perchè c'e' davvero di tutto''. Parola di Sebastian Vettel che in un video sul sito media della Ferrari apre il week-end della Formula 1 a Montmelò vicino a Barcellona, dove il Circus comincia la sua stagione in Europa. ''Barcellona - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - è uno dei circuiti che conosciamo meglio visto che qui facciamo i test invernali. La data in calendario all'inizio di maggio apre la stagione europea e si possono veder molte novità aerodinamiche. Si gettano le basi per il resto della stagione''.