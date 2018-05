Agrigento, in festa per il via della tappa del giro d'Italia

Agrigento si è tinta di rosa questa mattina per la partenza della quinta tappa del 101° Giro d'Italia. In 174 si sono presentati alla partenza proprio dal centro cittadino tra due ali di folla. Tantissimi gli appassionati e non che fin dalle prime ore della mattinata si sono riversati in una Agrigento blindata dal giorno precedente. Il villaggio rosa allestito in piazza Vittorio Emanuele è stato preso letteralmente d'assalto da giovani e meno giovani a caccia di gadget offerti dagli sponsor della manifestazione. Poi l'ovazione per i ciclisti che a piccoli gruppi arrivavano dal viale della Vittoria per posizionarsi alla partenza.

Anche in questo caso, in molti, hanno avvicinato i ciclisti per un autografo e per una foto ricordo. Affari d'oro per chi vendeva il kit del Giro d'Italia. La partenza è stata lenta, un modo anche per far gustare ai tanti presenti qualche secondo in più di quello che rappresenta un evento per la città dei templi visto che era da oltre dieci anni che non ospitava il Giro d'Italia.

Per mezzora il gruppo è stato compatto, poi, nei pressi di Realmonte un gruppetto composto da 15 ciclisti si è staccato dal gruppo prendendo circa 3 minuti di vantaggio. Anche in questo caso tantissima gente in strada anche per dare una mano ai ciclisti offrendo l'acqua. La temperatura è molto alta, si sfiorano i 30 gradi. L'arrivo a Santa Ninfa, nel cuore della Valle del Belice, è previsto intorno alle 17 e i corridori toccheranno le zone colpite dal violento sisma che nel 1968, ossia proprio 50 anni fa, sconvolse la vita di tantissime famiglie.