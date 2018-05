Atp Madrid: Djokovic fuori al 2/o turno

ROMA, 9 MAG - Madrid amara per Novak Djokovic: dopo il successo sul giapponese Kei Nishikori, il serbo ex n.1 del mondo è stato superato al secondo turno dal britannico Kyle Edmund, numero 22 Atp, impostosi per 6-3 2-6 6-3. Nel tabellone femminile da segnalare l'uscita di scena al terzo turno della danese Caroline Wozniacki, numero due del tabellone, superata con un doppio 6-2 dall'olandese Kiki Bertens. Agevole invece (6-1 6-4) il successo della n.1 del mondo, la romena Simona Halep, sulla ceca Kristyna Pliskova.