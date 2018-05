La Junior Tim Cup a Santa Maria Sassari

ROMA, 9 MAG - È la Parrocchia Santa Maria Bambina di Sassari, in rappresentanza di Cagliari, a vincere la VI edizione della "Junior TIM Cup - Il calcio negli oratori" allo Stadio Olimpico di Roma. Il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso, da Lega Serie A, Tim e CSI, che si è concluso oggi in concomitanza con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, archivia così oggi un'altra straordinaria stagione che ha coinvolto 915 oratori e 11.800 ragazzi impegnati in 4.825 partite. Le 4 formazioni vincitrici delle Fase Finali Interregionali di Milano, Reggio Emilia, Bergamo e Roma si sono sfidate al mattino nelle semifinali ad eliminazioni diretta, mentre oggi pomeriggio allo stadio capitolino si è disputata la finale: ha vinto Sassari che ha avuto la meglio sull'Oratorio C.G. San Michele di Firenze 2-0. Alla Parrocchia Beata Vergine Addolorata di Milano e all'Oratorio Don Guanella di Napoli è andato invece il terzo posto a pari merito.