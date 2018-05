Playoff Nba, Boston in finale Conference

BOSTON, 10 MAG - I Boston Celtics hanno battuto 114-112 i Philadelphia 76ers in gara-5 delle semifinali, guadagnandosi l'accesso alla finale della Eastern Conference di Nba per il secondo anno consecutivo. Jayson Tatum ha segnato 25 punti, Brown 24 e Terry Rozier 17. Gara-1 della serie contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James è prevista per domenica sera alle 21.30 italiane.