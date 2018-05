Olimpiadi:Malagò,governo politico?meglio

ROMA, 10 MAG - "C'è molta più tranquillità se c'è un governo politico, perché quantomeno c'è la certezza di una interlocuzione per capire la rotta della barca". Così Giovanni Malagò rispondendo a chi gli chiede se una possibile svolta sulla formazione del nuovo governo potrebbe essere ben vista in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. "L'ho sempre sostenuto in tante dichiarazioni. Per cui siamo contenti se il Paese riuscirà ad avere un governo politico", ha aggiunto il presidente del Coni alla presentazione dello spot 2018 contro la violenza sulle donne. "Se ieri allo stadio ho parlato con Salvini? No, assolutamente - conclude Malagò - Ci siamo salutati, peraltro ieri allo stadio c'era una formidabile trasversalità politica e un colpo d'occhio che è stato uno spot per il nostro calcio".