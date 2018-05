Premier: West Ham-United 0-0

ROMA, 10 MAG - Niente reti nell'ultima partita della 37/a e penultima giornata di Premier League, che vedeva di fronte il West Ham e il Manchester United. Il punto a testa cambia nulla nella classifica dei londinesi, già salvi, e garantisce alla squadra di Josè Mourinho, comunque vada domenica prossima, il secondo posto in un campionato dominato però dai cugini del City. Lo United proverà a chiudere in bellezza la stagione nella finale di Fa Cup del 19 maggio a Wembley contro il Chelsea. Un eventuale successo verrebbe dedicato all'ex manager Alex Ferguson, colpito la scorsa settimana da un'emorragia cerebrale ora in fase di lenta guarigione.