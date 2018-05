Malagò,su maratona Roma decisioni presto

ROMA, 11 MAG - "È indispensabile che qualunque decisione arrivi in tempo utile per far sì che qualcuno, o il nuovo aggiudicatario o l'amministrazione comunale, sia in grado di poter organizzare la Maratona". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla questione della Maratona di Roma, per cui il Comune ha approntato un bando verso cui lo storico organizzatore, Italia Marathon Club, ha presentato ricorso al Tar. "Figuratevi se mi stupisco che in Italia, a Roma, non ci sia uno strascico dei ricorrenti su presunti o certi diritti per ciò che riguarda l'organizzazione della Maratona", ha aggiunto Malagò". Ma per il numero uno dello sport italiano devono arrivare rassicurazioni sul futuro della manifestazione podistica più partecipata d'Italia, con l'edizione 2019 a rischio per ritardi nell'organizzazione. "Loro devono dirci 'state tranquilli che la Maratona si farà'. Poi, se mi chiedete se si potrà fare al meglio, rispondo che soprattutto il primo anno sarà complicato, perché tutto va pianificato".