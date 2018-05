Serie B, 21/5 assemblea straordinaria

ROMA, 12 MAG - Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata in accordo con il comitato esecutivo e con il consiglio direttivo, ha convocato d'urgenza per lunedì 21 maggio alle ore 12 presso la sede di via Rosellini a Milano un'Assemblea straordinaria della Lega B con all'ordine del giorno, principalmente, la discussione sul comunicato ufficiale FIGC N.42 dell'11 maggio 2018 in merito all'introduzione delle seconde squadre nel prossimo campionato di serie C con la possibilità di promozione in B. Lo rende noto un comunicato della Lega Serie B.