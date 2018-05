F1: Spagna, Mercedes domina 3/e libere

ROMA, 12 MAG - Sono nel segno della Mercedes le terze prove libere in vista del Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale di F1 che si corre domani sul circuito del Montmelò. Il miglior tempo è stato fatto da segnare da Lewis Hamilton in 1'17"281. Il campione del mondo e attuale leader del Mondiale precede di appena 13 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo e quarto tempo per le due Ferrari di Sebastian Vettel (1'17"550) e Kimi Raikkonen (1'17"581). Dopo il problema alla power unit avuto ieri durante la seconda sessione di libere, la Ferrari ha deciso di sostituire il motore termico, il turbocompressore e l'MGU-H sulla monoposto del finlandese. Essendo il primo motore cambiato, Raikkonen non subirà penalizzazioni sulla griglia di partenza. Quinto tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo. La top ten è completata da Magnussen, Grosjean, Sainz, Alonso e Gasly. Incidente per la Toro Rosso di Brendon Hartley nelle fasi finali della sessione.