Di Francesco, manteniamo il 3/o posto

ROMA, 12 MAG - "Affrontiamo una squadra che ha entusiasmo e leggerezza, che ha le mani sullo scudetto. Per noi sarà una partita delicata e importantissima. L'obiettivo primario resta la qualificazione alla prossima Champions, ma per tanti altri motivi è giusto ambire al terzo posto. È questo il desiderio mio e della squadra. Vogliamo fare sei punti in queste due ultime giornate e chiudere il campionato alla grande". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con la Juventus. "In casa abbiamo subito troppe sconfitte, l'Olimpico deve tornare un fortino. Mi auguro che già da domani la squadra migliorerà il rendimento interno" conclude l'allenatore.