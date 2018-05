Serie B, il Palermo spreca, ora testa i play off

PALERMO CESENA 0 - 0

PALERMO (4-4-2): Pomini 6; Rispoli 6, Dawidowicz 6.5, Rajkovic 6.5, Aleesami 6; Rolando 6.5 (30 st Trajkovski 6), Jajalo 6 (35' st Chochev sv), Murawski 6, Coronado 5; La Gumina 6, Moreo 4 (42' st Nestorovski sv). In panchina: Maniero, Bellusci, Accardi, Gnahorè, Balogh, Fiordilino, Fiore, Szyminski, Nestorovski, Ingegneri. Allenatore: Stellone 6.

CESENA (4-3-1-2): Fulignati 6; Donkor 6, Suagher 6, Scognamiglio 6, Fazzi 6; Cascione 5.5 (42' st Esposito sv), Schiavone 6 (34' st Emmanuello sv), Fedele 6; Laribi 5.5; Vita 5.5, Moncini 5 (11' st Jallow 6).?In panchina: Agliardi, Melgrati, Eguelfi, Cacia, Dalmonte, Ndiaye. Allenatore: Castori 6.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6.

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 23.207. Ammoniti: Donkor, Murawski, Schiavone. Angoli: 8-6. Recupero: 0'; 5'. Al 39' del primo tempo Coronado sbaglia un calcio di rigore mandando alto.

PALERMO - Il Cesena si conferma bestia nera delle grandi e blocca il Palermo al "Barbera" sullo 0-0 dopo aver battuto Parma e Frosinone. Un punteggio che costringerà i rosanero a rinviare i propri sogni di gloria alla lotteria dei play-off. Il Palermo fa la partita ma il Cesena è attento e concede pochi spazi.

Al 12' la prima grande occasione per i rosanero: gran recupero di Moreo che tiene in campo il pallone da destra sulla linea di fondo, palla a Rolando che mette in mezzo per La Gumina, l’attaccante arriva male sul pallone e spara alto. Al 23' Rolando si libera di Fazzi e mette al centro, colpo di testa di Aleesami che non trova la porta. Al 28' conclusione di Rolando respinta da Fulignati, sulla ribattuta destro di La Gumina che colpisce Moreo. Al 33' grande occasione per Rispoli ma il suo destro ravvicinato viene respinto da Fulignati.

Al 39' il Palermo fallisce un calcio di rigore concesso per una plateale trattenuta di Cascione ai danni di Dawidowicz; dal dischetto Coronado manda alto. Nella ripresa al 10' Coronado conquista palla a sinistra e prova a fare tutto da solo, avanza verso la porta con una serie di finte e poi conclude altissimo. All’11' occasione Cesena con un destro da fuori di Fedele che Pomini riesce a respingere in angolo. Al 30' buona chance per Aleesami dal limite ma la mira è sbagliata. Al 36' Fulignati dice di no a Trajkovski mandando in angolo la conclusione ravvicinata.