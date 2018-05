Para-Badminton, via ai primi Campionati

ROMA, 12 MAG - Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha dato il via questo pomeriggio alla prima edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Para-Badminton. ''Una soddisfazione che si unisce a un pizzico di orgoglio - le sue parole introduttive - quell'orgoglio che condividiamo con tutta la famiglia del Badminton italiano a partire dal suo presidente, passando per il Consiglio Federale, i tecnici e ovviamente puntando l'attenzione sugli atleti che sono i protagonisti più importanti. L'orgoglio di vedere una famiglia crescere e affermarsi, una disciplina che è entrata nel programma dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, senza dimenticare l'obbiettivo sia agonistico ma soprattutto non agonistico e quindi utilizzarla per contagiare positivamente tanti ragazzi e ragazze disabili''. Subito sul parterre del PalaBadminton, i 20 para-atleti in rappresentanza di 11 regioni a sfidarsi nei diversi tabelloni di gioco.