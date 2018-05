Serie C, il Catania si prepara ai play off, Manneh a segno con la Igea Virtus

Barcellona Pozzo di Gotto. Un gol di Manneh, nel finale, decide il test tra Catania e Igea Virtus disputata a Barcellona, una tappa di passaggio in attesa dei play off.

Senza Tedeschi, Lodi, Curiale, Bogdan, Lucarelli conferma grosso modo la stessa formazione che aveva battuto il Rende riproponendo Brodic al centro dell'attacco, ma il ragazzino non emerge. Soltanto i pali di Barisic e di Russotto ravvivano un primo tempo in cui s'è badato più a far girare palla che ad affondare.

Anche i padroni di casa hanno avuto le occasioni per sfondare ma non hanno avuto molti spazi per tentarci concretamente. Nella ripresa, Lucarelli ha cambiato tutti gli undici protagonisti, tenendo Aya in avvio, poi sostituito dal giovane Berti. In campo s'è rivisto Djordjevic, fuori lista in campionato, ma regolarmente a disposizione per le amichevoli. Ripa, Caccavallo, Fornito e Bucolo hanno tentato di sbloccare il risultato ma senza fortuna.

A 3' dal 90' ci pensa Manneh, dopo un rimpallo procurato da Ripa a sbloccare. Grande merito all'accelerazione centrale di Di Grazia, che aveva precedentemente innescato l'inserimento di Caccavallo. Subito dopo Ripa e Bucolo falliscono il bis.