Pallanuoto rosa, L'Ekipe Orizzonte approda alla finale scudetto

FIRENZE - Si fa più vicino per l'Ekipe Orizzonte il ventesimo scudetto della sua storia. La squadra catanese di pallanuoto femminile infatti nella seminale, contro Rapallo, della Final Six si è imposta per 10-3 staccando il pass per la finale tricolore: le etnee si giocheranno lo scudetto domani, domenica 13 maggio, contro Padova, che a sua volta si è imposta per 12-6 nell'altra semifinale contro Bogliasco.

Ieri alla gioia della catanesi ha fatto da contrappunto il rammarico di Antonio Cassano, a Firenze per seguire e tifare per la moglie Carolina Marcialis, giocatrice della squadra del Rapallo. Per l’ex attaccante della Roma e della Sampdoria appena una piccola soddisfazione: uno dei tre gol del Rapallo è stato segnato proprio dalla signora Cassano.

