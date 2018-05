Badminton:Maddaloni è 5 volte tricolore

MILANO, 13 MAG - Pokerissimo per Rosario Maddaloni ai Campionati Italiani Assoluti 2018. Al PalaBadminton di Milano, Maddaloni si è laureato per la quinta volta consecutiva campione d'Italia nel singolare maschile (superando in tre set Giovanni Greco) e si è aggiudicato il tricolore anche nel doppio misto in coppia con Jeanine Cigognini (battuti in due set Lukas Osele-Lisa Iversen). Il doppio maschile è stato vinto in tre set da Lukas Osele e Kevin Strobl su Gianmarco Bailetti e David Salutt. A Katharina Fink è andato invece il titolo italiano nel singolare femminile (battuta in tre set Judith Mair). Silvia Garino e Lisa Iversen si sono invece confermate campionesse d'Italia nel doppio femminile con il successo in due set su Katharina Fink e Yasmine Hamza. Nelle finali della prima edizione dei Campionati di Para-Badminton tripletta per l'emiliano Yuri Ferrigno.