Pallanuoto rosa, sfuma il sogno tricolore dell'Ekipe Orizzonte

FIRENZE - L'Ekipe Orizzonte Catania sconfitta ai rigori nella finale della Final Six di pallanuoto femminile dal Plebiscito Padova, già campione d'Italia uscente. E dunque, è rinviato per la squadra catanese il ventesimo scudetto della sua storia, in una stagione che comunque ha visto il sette rossazzurro aggiudicarsi la Fin Cup e la Coppa Italia.

Contro il Plebliscito, in una gara davvero palpitante e combattuta come poche, l'Ekipe Orizzonte, sotto per 3-0 dopo i primi due parziali, con una rimonta prodigiosa nel terzo tempo si è prima portata sul 3 pari per poi operare il sorpasso. Nel prosieguo della gara, sul 4-3 per le etnee, il controsorpasso del Plebiscito, portatosi avanti per 5-4,:poi 5 pari e successivamente 6-5 per Padova prima del 6-6 proprio a ridosso del fischio finale del quarto e ultimo parziale. Si è così andati ai rigori, con la vittoria del Plebiscito per 4-3.