Il Troina perde ai rigori contro la Vibonese: sfuma così il sogno della promozione in Serie C

REGGIO CALABRIA - La Vibonese è l’ultima delle squadre di serie D a staccare il biglietto per la C. La promozione arriva al termine dello spareggio per il primato nel girone I contro il Troina: 5-3 il finale ai rigori dopo che non erano bastati 120 minuti per sbloccare il risultato dallo 0-0. E' stata solo quindi la roulette dei tiri dagli 11 metri a condannare la squadra ennese di Peppe Pagana che aveva preparato al meglio la partita e che aveva retto atleticamente anche la fatica dei tempi supplementari. La fortuna proprio alla fine ha però voltato le spalle al Troina, protagonista di un campionato di vertice che ha comunque entusiasmato i tifosi ennesi..