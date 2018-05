Cdm sciabola donne,italiane male a Mosca

MOSCA, 13 MAG - Azzurre lontane dal podio al Grand Prix Fie di sciabola femminile di Mosca, prova valida per la Coppa del mondo. Le sciabolatrici italiane escono di scena nel turno delle 32, a causa delle sconfitte subìte da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Lucia Lucarini e Chiara Mormile. La Gregorio è stata fermata sul 15-11 dalla russa Sofya Velikaya al rientro dopo la maternità post Rio2016 e già dominatrice della gara, visto che ha conquistato il primo posto battendo in finale l'ungherese Marton per 15-12. Irene Vecchi ha subìto invece la stoccata del 15-14 contro la georgiana Lika Jijieishvili, mentre Lucia Lucarini e Chiara Mormile sono state sconfitte rispettivamente per 15-11 dalla romena Bianca Pascu e per 15-12 dall'ungherese Liza Pusztai.