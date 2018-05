Milan: Gattuso,rammarico ma qui era dura

ROMA, 13 MAG - "Non era facile venire su questo campo, contro questa grande realtà. Abbiamo fatto una grande prestazione, c'è rammarico perché potevamo chiudere la stagione qui ma dopo la sconfitta in Coppa Italia non era facile venire qui a fare questa partita". L'allenatore del Milan, Rino Gattuso, non rimprovera i suoi per la vittoria mancata per un soffio a Bergamo. Tantomeno il portiere. "Non diamo le colpe sempre a Donnarumma, c'era il campo bagnato, non mi sembra abbia sbagliato, ha subito un colpo di testa da un metro - ha dichiarato il tecnico a Premium Sport -. Deve stare tranquillo, viene giudicato per i soldi che guadagna ma ha 19 anni, tutti sbagliano, anche Buffon alla sua età commetteva qualche errore". "Spero che domenica Kalinic non venga fischiato - ha proseguito Gattuso - perché ci giochiamo tanto con la Fiorentina. Da quando ha fatto quell'applauso sarcastico è diventato difficile giocare a San Siro per lui. E' un giocatore molto importante. Forse non siamo stati bravi a metterlo nelle condizioni giuste".