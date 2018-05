Basket rosa, lacrime Passalacqua: lo scudetto è di Schio

VICENZA - Niente da fare, almeno per stavolta: alle ragazze della Passalacqua Ragusa non riesce di portare in Sicilia lo scudetto 2018 del basket femminile. Dopo il 2-2 al termine delle prime 4 gare dei playoff per l'assegnazione del tricolore, in gara 5 è Schio - davanti al pubblico amico - ad imporsi per 62-54 mettendo così in bacheca il nono titolo italiano della propria storia. E per le siciliane davvero è grande il rammarico: la squadra ragusana, pur al cospetto di una corazzata, al Palasport di Schio aveva infatti chiuso in vantaggio sia il primo quarto (15-18), sia il secondo (30-31), salvo poi ritrovarsi sotto (30-31) appena ad inizio della terza frazione, chiusa dalle venete pigiando sull'acceleratore: 48-40. Nel quarto e ultimo parziale, Passalacqua comunque indomita e capace (dopo essersi trovata a -11) di portarsi, in rimonta, sino a -4 (57-53), sfiorando il miracolo. Rimandato, per adesso