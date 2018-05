Malagò, Mancini Ct? Credo scelta giusta

CHIETI, 14 MAG - "Penso che ci fossero diverse ipotesi per individuare il Ct dell'Italia. Si sta andando verso Roberto Mancini che, a prescindere sui giudizi che possiamo fare sull'allenatore, ha dimostrato di volere moltissimo questo ruolo, facendo un gesto importante e apprezzato, come quello di rinunciare a molti anni di contratto in Russia (con lo Zenit) e credo che questo un allenatore della Nazionale Italiana lo dovesse fare". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull'ormai probabile arrivo di Mancini sulla panchina azzurra. "E' sempre difficile parlare di scelta migliore, ma io penso che questa di Mancini sia la scelta giusta. Ora vediamo sul campo" ha aggiunto Malagò, a Chieti per ritirare il Premio Speciale della Giuria, nell'ambito della 16/a edizione del Premio Nazionale Giuseppe Prisco.