Froome, se recupero cerco vincere Giro

MONTESILVANO (PESCARA), 14 MAG - "Sono al Giro d'Italia con l'obiettivo di disputare una grande corsa e poi andare al Tour. Non è mai stata mia intenzione partire a tutta perché, i corridori che raggiungono la forma migliore adesso poi a luglio non ne hanno più. Ci sono stati due imprevisti, le due cadute a Gerusalemme e l'altroieri, le cose per me si sono complicate". Così Chris Froome, nel giorno di riposo del Giro d'Italia, parla dell'esperienza nella corsa rosa. "È bello vedere un altro inglese in testa alla classifica. Sono sinceramente felice per Simon Yates. o cercherò di rendergli la vita difficile. Ha una squadra in grado di sostenerlo e vedremo cosa accadrà". Il ritardo di Froome da Yates è di 2'27". "Ci sono ancora tappe difficili e domani ci aspetta la frazione più lunga. Affronterò il Giro una tappa alla volta: non importa se mi piazzerò 20/o, secondo o primo. Sono qui per battermi. Oggi cercherò di assorbire le ferite, spero di sentirmi sempre meglio e, se ciò avverrà, lotterò per la vittoria".