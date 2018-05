Nedved, "le polemiche ci hanno caricato"

TORINO, 14 MAG - Le critiche e le polemiche "ci hanno dato la carica. Ma quest'anno è stato difficile rivincere lo scudetto perché le motivazioni dei giocatori erano soprattutto verso la Champions". Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, a 'Tutti convocati' su Radio 24. "Dopo tanti anni di successi in campionato - svela il dirigente - è stato difficile anche per noi della società suonare la carica e a inizio anno avevo percepito che tra i tifosi non c'era la motivazione per quell'obiettivo. Ma la volontà di dimostrare di essere più bravi degli altri ci ha dato la spinta". La Champions è sfuggita ancora: "Ci manca l'ultimo passettino per alzarla, deve capitare un'annata fortunata. - dice Nedved - Ma non rinunceremo mai al campionato per cercare di vincere la Champions. Siamo degli animali che vogliono vincere tutto". Buffon è vicino all'addio: "Siamo arrivati insieme alla Juve nel 2001, è una leggenda, se dovesse smettere sarebbe una grande perdita per tutto il calcio".