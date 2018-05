Giro: Snai, Yates insidia Dumoulin

ROMA, 14 MAG - Simon Yates fa paura non solo sulle salite del Giro ma anche nelle tabelle di Snai che ha abbattuto le quote sul britannico. Se la sua vittoria finale alla vigilia era offerta a 25, ora vale 3 volte la scommessa. Molto vicina quindi al vincitore dell'anno scorso Tom Dumoulin, attuale terzo in classifica e favorito assoluto a 2,50. Sul podio dei quotisti, a 7,00, siede anche il francese Pinot, mentre in crescita c'è Esteban Chaves, in lavagna passato rapidamente da 33 a 8,00. Tra gli italiani, in crescita Domenico Pozzovivo che prima del via era a 15, e ora è sceso a 10. meno ottimismo circonda invece Fabio Aru, franato in classifica e nel tabellone Snai: adesso la sua vittoria finale è un'ipotesi da 25,00. Così come un certo scetticismo circonda il grande favorito della vigilia, Chris Froome che da una quota di 2,50 è adesso salito a 15.