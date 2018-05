Special Olympics da record a Montecatini

FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione.