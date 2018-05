Open Bnl: Fognini domina Monfils

ROMA, 14 MAG - Due set dominati in appena 53' sono serviti a Fabio Fognini per far sognare il Centrale del Foro Italico e superare il francese Monfils al primo turno del tabellone degli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista azzurro ha vinto con il risultato di 6-3 6-1 e al prossimo turno affronterà l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 nel ranking Atp.