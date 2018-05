Ausilio, non vogliamo vendere Icardi

MILANO, 14 MAG - "Non valuteremo offerte per Icardi: vogliamo costruire il futuro con lui. La volontà è quella di migliorare il nostro rapporto". Lo dice il ds dell'Inter, Piero Ausilio, a margine del premio Gentlemen a Milano. "Può andare via solo dietro il pagamento della clausola. Il bene dell'Inter Icardi lo può fare aiutando la squadra ad arrivare in Champions". Il ds risponde anche a Tare su De Vrij: "Li abbiamo avvisati a marzo, depositando il contratto poco dopo. Non abbiamo sbagliato".