Basket:playoff, Milano-Cantù 87-75

MILANO, 14 MAG - L'EA7 Milano ipoteca la serie con la Red October Cantù, bissando il successo anche in gara-2 al Forum di Assago (87-75). A differenza di sabato Cantù prova almeno una reazione con Culpepper (24 punti), Burns (18) e Chappel (18) ma non riesce mai a riavvicinarsi all'Olimpia. Milano fugge via in un secondo periodo quasi perfetto in cui segna 30 punti e scava un solco enorme (+25): Bertans (16) è chirurgico, Kuzminskas è in serata buona (15), Micov (13) predica pallacanestro. Mercoledì Cantù è costretta a vincere per non salutare i playoff.