Azzurri, Mancini "spazio per tutti"

FIRENZE, 15 MAG - ''Ai giocatori chiederò di tirare fuori i loro sogni - ha aggiunto il neo commissario tecnico Roberto Mancini - Qui ci sarà spazio per tutti. De Rossi? Chi è stato importante ed è ancora il migliore sarà chiamato. Parlerò anche con lui''. ''Voglio conoscere meglio tutti i giocatori prima di decidere come giocheremo - ha sottolineato - Il modulo lo deciderò in base alle caratteristiche''.