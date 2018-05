Open Bnl, ancora stop per il maltempo

ROMA, 15 MAG - Appena tre punti e poi un nuovo stop. Giornata complicata al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Dopo una prima interruzione per pioggia Sara Errani e l'ungherese Timea Babos erano tornate in campo per riprendere a giocare (sul punteggio di 2-1 per l'azzurra al primo set), ma dopo appena tre punti le giocatrici sono state costrette a fermarsi nuovamente sempre a causa del maltempo. L'incontro della Errani, al momento sospeso, è l'unico finora iniziato nel programma di giornata del torneo di Roma.