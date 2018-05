Tennis, Next Gen tornano a Milano Fiera

ROMA, 15 MAG - Per il secondo anno consecutivo, le Next Gen Atp Finals si svolgeranno a Milano. La seconda edizione della fase finale del più importante torneo di tennis dedicato ai migliori under 21 del panorama mondiale, andranno in scena tra il 6 e il 10 novembre 2018 alla Fiera di Milano. La presentazione dell'evento, organizzato in joint venture con Fit e Coni, è andata in scena stamane presso la sala stampa del Centrale del tennis del Foro Italico, dove si stanno svolgendo gli Internazionali Bnl d'Italia di Roma. Presenti il numero uno della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, il detentore del titolo Next Gen 2017, il sudcoreano Chung Hyeon, e il presidente e amministratore delegato dell'Atp, Chris Kermode. Quest'ultimo ha confermato che anche nella prossima edizione il torneo si disputerà al meglio dei 5 set, con set brevi a 4 game (tie-break sul 3-3), no-ad (senza vantaggi sul 40 pari) e no let al servizio.