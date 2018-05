Open Bnl: Errani subito eliminata

ROMA, 15 MAG - Esordio amaro per per Sara Errani agli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. La 31enne romagnola, numero 75 Wta, è stata sconfitta al primo turno del torneo che si gioca al Foro Italico di Roma dall'ungherese Timea Babos (n.38 del ranking) col punteggio di 6-3 7-6 (6) in poco più di due ore di gioco.