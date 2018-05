Mondiali,lunedì i convocati della Spagna

ROMA, 16 MAG - Il ct della nazionale di calcio spagnola presenterà solo lunedì 21 maggio la lista dei convocati per i Mondiali di Russia 2018. Inizialmente Julen Lopetegui aveva intenzione di presentare venerdì l'elenco dei giocatori che parteciperanno al Mondiale, ma la concomitanza con un evento istituzionale in onore del fuoriclasse del Barcellona Andres Iniesta ha spinto il tecnico delle furie rosse a rinviare l'appuntamento, che avverrà appunto lunedì a Madrid, nella sede di Telefonica, lo sponsor principale della Spagna. Lopetegui comunque ha già trasmesso alla Fifa una prima lista di 35 giocatori, che la federcalcio mondiale non ha pubblicizzato su richiesta dell'allenatore. La presentazione della lista dei convocati avverrà dunque una settimana prima del raduno, fissato per il 28 maggio. La Spagna, inclusa nel gruppo B del Mondiale, debutterà il 15 giugno contro il Portogallo; seconda partita il 20, contro l'Iran. Ultima gara nella fase a gironi, col Marocco, il 25 giugno.