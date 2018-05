AT&T Byron Nelson con Spieth e Matsuyama

ROMA, 16 MAG - Dopo il The Players Championship vinto da Webb Simpson (con Justin Thomas che ha scalzato dal trono mondiale Dustin Johnson) il PGA Tour torna con l'AT&T Byron Nelson (17-20 maggio). A Dallas (Texas) sul percorso del GC Trinity Forest ci saranno anche diverse star del golf mondiale. Da Jordan Spieth (n.3 dell'Official World ranking) a Hideki Matsuyama (n.9) passando per Sergio Garcia (vincitore dell'edizione 2016 del torneo) e il campione in carica Billy Horschel. Senza dimenticare Ernie Els, Bill Haas, Chesson Hadley, Marc Leishman, Adam Scott e Chez Reavie. Un field di assoluto rispetto in un evento che nel 2017 s'è deciso solamente al play-off con la vittoria Horschel. Con lo statunitense che a Irving (Texas) riuscì a sconfiggere allo spareggio l'australiano Jason Day, ex numero uno al mondo, conquistando il quarto titolo nel PGA Tour. Nessun azzurro in gara con Francesco Molinari che godrà di un turno di riposo in vista del BMW PGA Championship (24-27 maggio a Virginia Water, Inghilterra).