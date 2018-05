Giro: Yates, contento per vittoria

OSIMO (ANCONA), 16 MAG - "Il finale era difficile, ho deciso di non aspettare la linea del traguardo e di allungare, in modo da guadagnare ancora su miei rivali. Alla fine ci sono riuscito. Ho guadagnato ancora su Froome e volevo guadagnare secondi soprattutto su Dumoulin: sono contento per la vittoria, ma in questo momento molto stanco". Così Simon Yates commenta il secondo successo in maglia nel 101/o Giro d'Italia di ciclismo.