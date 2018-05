Alex Caffi torna in pista a Franciacorta

ROMA, 16 MAG - Grande spiegamento di forze per Alex Caffi Motorsports nel secondo appuntamento stagionale della NASCAR Whelen Euro Series 2018 in programma da venerdì 19 a domenica 20 maggio all'Autodromo di Franciacorta. Alex Caffi, patron del team, sarà in tutti i sensi alla guida della squadra. Il driver monegasco prenderà il volante della Ford Mustang iscritta in Elite 1, dove la Alex Caffi Motorsports, schiera anche la Toyota Camry del giapponese Kenko Miura (appoggiato dalla casa nipponica) già secondo nella classifica challenge in gara 1 nell'appuntamento inaugurale della stagione il mese scorso a Valencia. In Elite 2 la Ford Mustang sarà nuovamente affidata a Carmen Boix, vincitrice della classifica femminile a domicilio in gara 2, mentre sulla Toyota Camry salirà per la prima volta l'esperto pistard e scalatore trevigiano Denny Zardo, già Campione Italiano in Gran Turismo e Velocità in Salita.