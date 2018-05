Mondiali: Inghilterra, Hart resta a casa

ROMA, 16 MAG - Manca il portiere degli ultimi due Europei e del Mondiale 2014, Joe Hart, nella lista dei 23 giocatori che il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha inviato alla Fifa per il Mondiale di Russia. Le scelte sembrano quindi fatte, anche se per la Fifa farà fede la lista presentata il 4 giugno prossimo. In un elenco senza grandi sorprese, si nota la presenza di due giocatori alla prima esperienza in nazionale, il 19enne del Liverpool Trent Alexander-Arnold e il portiere del Burnely Nick Pope, e di un altro, Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, già convocato ma mai impiegato. Non andrà in Russia nemmeno un altro veterano, Jack Wilshere, mentre Adam Lallana è stato per ora inserito tra le 'riserve'.