Pallavolo femminile, Italia-Polonia 2-3

ROMA, 17 MAG - Seconda sconfitta per l'Italia nella Volleyball Nations League in corso a Lincoln negli Usa. Dopo quello con la Turchia nella gara inaugurale, le azzurre hanno dovuto cedere le armi alla Polonia che ha vinto per 3-2 (25-21, 14-25, 25-19, 17-25, 12-15). Le ragazze di Davide Mazzanti hanno giocato una partita con alti e bassi: convincenti il primo e terzo set, male il secondo e quarto. Tutto si è così deciso al tie-break, nel quale l'Italia ha dato l'impressione di mollare (sotto 1-7), ma con grande cuore e carattere ha raggiunto le avversarie sul (9-9). In un finale combattutissimo a prevalere è stata la nazionale polacca (12-15). Rispetto comunque alla gara persa contro la Turchia, la nazionale tricolore ha mostrato evidenti segni di crescita, soprattutto nei parziali vinti. La miglior marcatrice in casa azzurra è stata Anastasia Guerra con 19 punti. In nottata l'Italia chiuderà la Pool di Lincoln, affrontando le padrone di casa degli Stati Uniti.