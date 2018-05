Ryder Cup, le star del "Celebrity Match"

ROMA, 17 MAG - Luis Figo per l'Europa, Condoleezza Rice e Kelly Slater per gli Usa. Sono queste le prime star scelte dai capitani Thomas Bjorn e Jim Furyk per il "Celebrity Match" che anticiperà la Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre). Il Vecchio Continente punterà sulla classe dell'ex fuoriclasse portoghese, da molti considerato una delle più grandi ali della storia del calcio. L'ex Pallone d'Oro, grande appassionato del green, è stato scelto per l'esperienza a giocare e a vincere eventi dalla pressione altissima. La compagine a stelle e strisce risponde con l'esponente politica statunitense che nella seconda amministrazione di George Bush ha ricoperto la carica di 66° segretario di Stato degli Stati Uniti. La Rice è stata la prima socia ad essere ammessa all'Augusta National Golf Club, il più prestigioso circolo di golf statunitense, dopo l'apertura al gentil sesso. Mentre Slater è uno degli sportivi più ammirati negli States, un atleta che in carriera vanta 11 titoli mondiali nel surf.