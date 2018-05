Buffon, Nazionale? Tocca a giovani

TORINO, 17 MAG - Per Buffon è anche l'addio definitivo alla Nazionale. "Se ero diventato un problema tre mesi fa - dice - non oso pensare cosa potrebbe essere tre mesi dopo e ipoteticamente tra sei mesi/un anno, diventerebbe estremamente complicato da gestire, una cosa dalla quale voglio tenermi lontano, non penso di meritarlo. La Nazionale ha già grandi e giovani portieri che hanno bisogno di fare le loro esperienze".