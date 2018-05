Serie A: Rocchi dirigerà Lazio-Inter

ROMA, 17 MAG - Sarà Gianluca Rocchi l'arbitro di Lazio-Inter, la partitissima di domenica sera, che vale un posto in Champions, in programma nell'ultimo turno del campionato di calcio che si conclude questo fine settimana. Juventus-Verona, unica gara in programma sabato, è stata affidata a Pinzani. L'arbitro Banti invece dirigerà Napoli-Crotone, gara importante per i calabresi ancora in lotta per non retrocedere, mentre Spal-Sampdoria, ugualmente delicata per la salvezza degli estensi, sarà diretta da Di Bello. Milan-Fiorentina è stata affidata a Fabbri, e Sassuolo-Roma, posticipo serale di domenica, sarà arbitrata da Abbattista. Queste le altre designazioni: Genoa-Torino a Illuzzi, Cagliari-Atalanta a Massa, Chievo-Benevento a Pasqua, Udinese-Bologna a Gavillucci.