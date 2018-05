Moto: Espargarò con Aprilia fino al 2020

ROMA, 17 MAG - La più importante novità per Aprilia, alla vigilia del GP di Francia a Le Mans è in realtà una tanto attesa conferma: Aleix Espargaró sarà in sella alla Aprilia RS-GP anche nelle stagioni 2019 e 2020. "Sono molto contento di rimanere altri due anni con Aprilia - le parole di Espargarò - Per la prima volta nella mia carriera riesco ad avere stabilità, è importante per migliorare e crescere insieme. Ho un unico obiettivo, una ossessione, ed è quella di portare la RS-GP sul podio. Ringrazio Aprilia e tutta la mia squadra, continueremo a lavorare al massimo fino al 2020". "Questo rinnovo è innanzitutto un riconoscimento alle qualità di Aleix, un pilota veloce e un professionista esemplare - ha commentato il manager dell'Aprilia Romano Albesiano -. Il suo contributo alla crescita della RS-GP è innegabile e sono sicuro che i prossimi due anni ci permetteranno di raggiungere risultati importanti".