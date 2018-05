Vela, a Genova le World Series 2019-20

ROMA, 17 MAG - Per la prima volta dalla nascita della Coppa del Mondo di vela, uno dei quattro eventi delle World Cup Series sarà ospitato in Italia: Genova si prepara a entrare nel gotha della vela mondiale, sede per ben due anni di fila, nel 2019 (22-28 aprile) e nel 2020 (20-26 aprile), di una competizione che sarà anche un valido test in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La presentazione della tappa italiana del circuito, organizzata con la collaborazione della Federazione italiana vela e dello Yacht club italiano, è avvenuta stamane presso la sala Giunta del Coni alla presenza del numero uno del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò e del presidente della Federvela, Francesco Ettorre, oltre ad Alessandra Sensini, olimpionica di windsurf e attuale vice presidente del Coni, Nicolò Reggio dello Yacht club, Stefano Anzalone in rappresentanza del Comune e Riccardo Simoneschi della Fiv.