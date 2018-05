Open Bnl: Fognini vola ai quarti

ROMA, 17 MAG - Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Il ligure negli ottavi ha battuto in due set (6-4 6-4) il tedesco Peter Gojowczyk. Si tratta del miglior risultato in carriera del ligure agli Internazionali d'Italia. Prossimo avversario di Fognini sarà il vincente dell'incontro tra Nadal e Shapovalov.