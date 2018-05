Catania capitale del volley, prima la Nazionale poi lo scudetto under 14

Catania. Si preannuncia un fine settimana di grande pallavolo a Catania. Sabato sera (20,30) al Palazzetto di corso Indipendenza la Nazionale azzurra sfiderà l'Australia in amichevole. Sarà una tappa fondamentale in preparazione della Nations League e in vista dei Mondiali che si terranno in Italia nel mese di Settembre. Il palasport è stracolmo, i 4500 biglietti disponibili sono stati venduti già due settimane fa. Arriveranno comitive da tutta l'isola e sarà uno spettacolo di grande livello.

Sabato e domenica si terranno ancora a Catania le fasi finali dello scudetto Under 14 maschile con in campo una formazione siciliana in lotta tra le prime otto; si tratta della Roomy 78 Catania del tecnico Giovanni Bottino e del direttore tecnico Giovanni Barbagallo. La Roomy 78 ha superato nel girone sia Arezzo che Cuneo, conquistando di fatto con un turno di anticipo il pass per i Quarti di finale che giocherà in mattinata. Domenica mattina la finale per il tricolore.

Approfondimenti nell'edizione in edicola