Moto:Aprilia, buon feeling per Espargarò

ROMA, 18 MAG - Le prime due sessioni di prove MotoGP a Le Mans hanno restituito una classifica cortissima, nella quale Aleix Espargaro' (fresco di rinnovo) ha segnato il 9/o miglior tempo portando la sua RS-GP alla Q2 provvisoria. Il pilota spagnolo ha affrontato tutte le FP1 mattutine con le stesse gomme, migliorando poi il suo passo durante le FP2 e chiudendo in 1'32.572. Qualche difficoltà per Scott Redding, incappato anche in una scivolata nel corso delle FP2. Lo scarso feeling gli ha impedito di essere incisivo e andare oltre la ventunesima posizione. "Siamo partiti con il piede giusto - le parole di Espargarò - Abbiamo conquistato la top-10 e la Q2 provvisoria, sempre un risultato incoraggiante al termine delle prime due sessioni''. "Oggi ho faticato a trovare il feeling con la RS-GP e faccio fatica a capire perché - ha commentato Redding - Dobbiamo analizzare bene la situazione per cercare la fonte dei problemi e migliorare domani".