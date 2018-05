Marchisio saluta Buffon, Grazie capitano

TORINO, 19 MAG - "Ognuno di noi nella vita incontra delle persone da cui riceve molto di più di quanto possa mai restituire loro, tu per me sei una di quelle". Claudio Marchisio celebra così l'amicizia con Gianluigi Buffon a poche ore dalla loro ultima partita insieme con la maglia della Juventus. "Le tue parole hanno sempre colto nel segno, ma spesso bastava anche solo un tuo sguardo - scrive il centrocampista su Instagram -. Lo stesso sguardo che oggi per l'ultima volta incrocerò negli spogliatoi". "Quando sono arrivato, Tu, Alex, Pavel, Mauro e David, con il vostro esempio, mi avete insegnato cosa significa indossare la maglia bianconera, con lei siete scesi all'inferno e, con la tenacia di chi non molla mai, l'avete riportata in paradiso. Seguendovi ogni giorno ho capito il calciatore che avrei voluto essere e i valori che mi avrebbero contraddistinto come uomo". "Il modo in cui hai amato la nostra maglia rimarrà fonte di ispirazioni per intere generazioni", conclude Marchisio.